Monreale, musica e divertimento con “I Quaranta che Ballano 90”

Sabato 30 dicembre alle ore 22 si terrà in Piazza Guglielmo II a Monreale lo spettacolo musicale “I Quaranta che Ballano 90”, promosso dal Comune nell’ambito delle manifestazioni natalizie. Si tratta di un emozionante dance show per rivivere la magia della musica anni ’70, ’80 e ’90, con tutti i più grandi successi di quegli anni.

L’evento, a ingresso gratuito, è pensato come una grande festa tra amanti delle hit intramontabili di quei decenni. Ma oltre al puro divertimento, lo show vuole anche lanciare messaggi socioculturali di riflessione sulla connessione umana e l’importanza dei valori della vita.

I Quaranta che Ballano 90 nasce dall’idea di un gruppo di amici uniti dalla passione per la musica di quegli anni e oggi portano in scena una vera e propria festa in piazza, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in balli e ricordi.

Per raggiungere comodamente l’evento è disponibile un servizio navetta dalle 19.30 alle 22.30 con diverse fermate in città. Il percorso che parte dal parcheggio Torres piazzale Florio, Circonvallazione, via Aldo Moro, via della Repubblica, Piazza Canale (capolinea) via Venero, Piazzale Candido (fermata). Insomma, un’occasione imperdibile per ballare e divertirsi tra le note che hanno segnato un’epoca. Appuntamento in Piazza Guglielmo II sabato 30 dicembre a partire dalle 22.