Il 2023 del Pioppo Futsal: un tripudio gialloverde

Il 2023 verrà difficilmente dimenticato da tutto il mondo Pioppo Futsal: tre coppe in bacheca e la nascita dell’Academy; per la società gialloverde l’anno che sta volgendo al termine rimarrà indelebile nella storia.

Le tre coppe alzate al cielo hanno sancito la supremazia dei gialloverdi nel campionato di Serie D concluso a maggio dopo una stagione incredibile. A settembre un altro tassello fondamentale si aggiunge alla storia della società gialloverde: nasce la Pioppo Futsal Academy. La società gialloverde, infatti, ha voluto fortemente investire nelle attività sportive per i piccoli gialloverdi ed il riscontro è stato più che positivo. Ad ottobre il debutto nel campionato di Serie C2.

La società ha voluto commentare così il suo 2023: “Il 2023 per noi è stato un anno ricco di soddisfazioni e successi sportivi, siamo orgogliosi delle tre coppe conquistate e ancor di più se pensiamo alla nostra Academy. Senza il supporto dei nostri tifosi e dei nostri sponsor sicuramente non avremmo raggiunto questi importantissimi obiettivi, a loro va il nostro ringraziamento per questo anno passato insieme. Auguriamo a tutti un 2024 di successi sportivi e personali da parte di tutta la società. Vi aspettiamo per vivere insieme un altro anno, forza Pioppo!”.