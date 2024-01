Spettacolo di circo e teatro di strada oggi pomeriggio in Piazza Guglielmo II a Monreale

Monreale – L’Amministrazione comunale di Monreale invita tutti i bambini, ragazzi e genitori oggi pomeriggio in Piazza Guglielmo II alle ore 16.30 per assistere ad uno spettacolo di circo e teatro di strada. L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni natalizie organizzate dall’assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune.

Si tratta di un grande spettacolo basato sull’improvvisazione e la clownerie, che oscilla tra comicità e poesia. Gli artisti si esibiranno in numeri di giocoleria, equilibrismo, danza e acrobatica, coinvolgendo attivamente il pubblico presente.

Uno dei momenti più suggestivi sarà la danza del fuoco di Brida Luna con lo spettacolo denominato “Thana”. La performance prevede la manipolazione del fuoco in perfetta armonia con l’espressività del movimento danzato, dando vita ad un vero e proprio rito tribale. Il cerchio infuocato e il contatto con la terra esalteranno la danza rituale che connette l’uomo alla sua tribù.

Successivamente ci sarà l’esibizione di acrobatica aerea di Ritti Soncco. Lo spettacolo prevede il viaggio poetico di un piccolo seme che danza con il vento, dalle radici profonde della terra fino ad arrivare sempre più in alto verso il cielo. La performance si sviluppa tra ragnatele e labirinti mistici sospesi nell’aria.

Non mancheranno momenti di puro divertimento con il duo comico di giocolieri della Compagnia Duo Minuti. I due buffi personaggi cercheranno goffamente di allestire uno spettacolo improvvisato per le strade della città. Tra conflitti esilaranti, piccoli disastri e complicità, i due artisti verranno catapultati in numeri di giocoleria sempre più rischiosi e acrobatici, tra ironia e comicità.

A concludere lo spettacolo ci sarà l’esibizione spettacolare di un trampoliere che, sfidando le leggi della gravità, si destreggerà tra il pubblico con la sua folle altezza. Tra numeri di giocoleria mozzafiato e interazione continua con il pubblico, il trampoliere stupirà grandi e piccini con la sua bravura e comicità.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo originale spettacolo di arte circense che saprà divertire ed emozionare. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16.30 in Piazza Guglielmo II per vivere l’atmosfera magica del Natale tra circo, teatro e tante risate.