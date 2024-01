Prorogata al 8 gennaio la scadenza per richiedere lo sconto sulla TARI a Monreale

C’è tempo fino all’8 gennaio per presentare domanda di riduzione del 30% della tassa rifiuti (TARI) per i cittadini di Monreale che risiedono nelle zone non servite dal porta a porta. Lo ha comunicato il Comune, informando di aver prorogato i termini per la presentazione delle istanze rispetto alla precedente scadenza.

Possono beneficiare della riduzione i residenti che abitano a più di 300 metri dal centro di raccolta più vicino, come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n.77 del 30 novembre 2023. L’agevolazione rientra nelle misure adottate dall’amministrazione per andare incontro ai disagi di chi non è raggiunto dal servizio di ritiro rifiuti porta a porta.

C’è quindi ancora tempo fino al prossimo 8 gennaio per richiedere lo sconto del 30% sulla TARI.