Monreale, la Befana atterra in piazza e dona dolci ai bambini

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano fa volare le sue Befane per regalare momenti di spensieratezza ai più piccoli. Stamattina, nonostante le condizioni meteo incerte, l’iniziativa è stata portata a termine a Monreale.

Nell’ambito delle manifestazioni volute dall’amministrazione comunale per le festività, una volontaria in costume da Befana è scesa dal tetto del Guglielmo II attraverso una teleferica montata per l’occasione “atterrando” nella piazza sottostante per distribuire dolciumi ai bambini presenti.

Ieri la stessa manifestazione si era svolta all’ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo dove due volontarie vestite da Befana si erano lasciate scivolare in sella ad una scopa, portando a tracolla una borsa piena di piccoli doni da distribuire ai bambini. Annullata a causa delle avverse condizioni meteo, invece, la manifestazione prevista per oggi pomeriggio a Petralia Sottana.