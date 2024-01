Giro di boa in Serie C2, il Pioppo Futsal cerca di riscattare il girone d’andata

Archiviata la prima parte di campionato il Pioppo Futsal occupa la sesta posizione in classifica con 14 punti conquistati in 11 partite. Adesso la rosa gialloverde dovrà ritrovare le forze fisiche e mentali per la seconda metà di campionato, la zona play-off dista 8 punti ma nulla è impossibile.

Dopo la partenza convincente con le due vittorie inflitte allo Sport Club Giudecca e all’Oratorio SS Cosma e Damiano, i gialloverdi hanno faticato sempre più con prestazioni altalenanti. Alle due vittorie precedenti si sommano quelle in trasferta ottenute contro il Gemini Futsal e il Città di Bisacquino. Gli altri due punti ottenuti risalgono ai pareggi con VECO C5 e Sicilia Futsal; invece le sconfitte sono arrivate con Ficarazzi C5, Merlo Calcio a 5, Città di Marsala e Futsal Emiri.

Ad oggi la panchina gialloverde è vacante e la società sta vagliando soluzioni interne per la guida della squadra. Nel contempo la società ha lanciato un appello a tutti i tifosi, che nonostante le prestazioni altalenanti della squadra, non hanno mai fatto mancare il proprio supporto: “E’ tempo di ricominciare e di rialzarsi, ci sarà bisogno di ritrovare l’entusiasmo e di avere il grande supporto del nostro straordinario pubblico, per il quale abbiamo il dovere di lottare sempre e dimostrare che cosa significa essere GIALLOVERDI!”

Sabato il Pioppo Futsal sarà ospite dello Sport Club Giudecca in quel di Trapani, si prospetta un’avvincente sfida.

Di seguito il calendario dei gialloverdi: