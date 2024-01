Strade, fogne e monumento di San Castrense: la Finanziaria regionale porta soldi a Monreale

Monreale – Dalla Finanziaria regionale appena varata 700 mila euro per Monreale. Interventi voluti con determinazione dal deputato regionale Marco Intravaia e ritenuti, in sintonia con il sindaco Alberto Arcidiacono, particolarmente importanti per la città. Nel dettaglio: 200 mila saranno destinati alla manutenzione stradale, 400 mila euro per la condotta fognaria in via Linea Ferrata e 100 mila per il restauro del monumento ai Caduti a San Castrense.

“Ancora una volta – ha commentato Intravaia – le Istituzioni regionali sono vicine al territorio di Monreale con il finanziamento di infrastrutture e opere che migliorano la vita dei cittadini e il decoro urbano. Continuiamo a lavorare, insieme al sindaco Arcidiacono e alla Giunta, per un futuro di crescita e sviluppo per la nostra città”.

Fonte: comunicato deputato Marco Intravaia