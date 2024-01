Terrore alla Molara: sente ladro in casa e lo fa arrestare

Un giovane proprietario di casa, accortosi della presenza di un ladro nel suo appartamento, è riuscito a mantenere il sangue freddo e a farlo arrestare dai carabinieri. L’episodio è avvenuto domenica scorsa in un’abitazione di via Cartiera, a Borgo Molara, quando il ragazzo ha udito rumori sospetti provenienti da una delle stanze.

Con prontezza di spirito, il giovane ha afferrato il cellulare e si è allontanato in silenzio dall’appartamento, per poi chiamare il 112 e chiedere l’intervento immediato di una pattuglia. In pochi minuti una gazzella del Nucleo Radiomobile è giunta sul posto, sorprendendo il ladro ancora all’interno dell’abitazione.

L’uomo, un 54enne con diversi precedenti alle spalle, era riuscito a intrufolarsi nell’appartamento forzando una finestra posteriore. Bloccato e ammanettato dai militari, è stato condotto in caserma con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo gli accertamenti di rito, il ladro è stato tradotto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.