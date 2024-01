Monreale, dalla Finanziaria regionale anche 150mila euro per Grisì

Monreale – La frazione di Grisì riceverà 150 mila euro per la realizzazione e riqualificazione dei campi di calcio a 5 e padel. I fondi arrivano dalla Finanziaria Regionale recentemente approvata.

A darne notizia è il consigliere comunale monrealese Giulio Mannino, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: “Finalmente con l’approvazione della Finanziaria Regionale senza ricorrere all’esercizio provvisorio, annuncio che l’onorevole Gaspare Vitrano insieme a me e al sindaco è riuscito a far approvare un emendamento per stanziare 150 mila euro per le infrastrutture sportive di Grisì”.

Mannino ringrazia l’onorevole Vitrano e l’onorevole Marco Intravaia “che è riuscito a portare nella nostra Monreale un buon risultato in termini economici, nonostante il muro del PD”. Il consigliere comunale critica il PD regionale e locale, accusandolo di non muovere un dito a favore della città e di alzare barricate contro la crescita di Monreale.

Mannino ringrazia il governo regionale di centrodestra e i deputati Intravaia e Vitrano “che si sono spesi fortemente” per ottenere questo stanziamento a favore del territorio monrealese.