Monreale, Nicola Giacopelli si dimette da tutte le cariche sindacali

“Il mio impegno sindacale termina qui”: Nicola Giacopelli annuncia così la decisione di lasciare tutte le cariche sinora rivestite come esponente della Cisl – Funzione Pubblica.

“La mia, non posso negarlo, è una scelta sofferta – dichiara Giacopelli – ed è direttamente collegata al fatto che il 31 ottobre prossimo concluderò la mia carriera al Comune di Monreale, avendo volontariamente rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni dall’impiego, per motivazioni che non ritengo di dover rendere pubbliche. L’attività sindacale che ho svolto per oltre quindici anni è stata per me entusiasmante e coinvolgente, anche se in alcune circostanze, come d’altronde è normale che sia, non sono mancate delusioni e amarezze. In ogni caso, tracciando un bilancio complessivo, prevalgono nettamente gli aspetti positivi di questa mia esperienza: ogni minuto che ho impegnato a sostegno e al fianco dei lavoratori è sempre stato tempo ben speso”.

Nell’ambito della rappresentanza sindacale unitaria a subentrare al dimissionario Nicola Giacopelli sarà Giangabriele Belfiore, risultato primo dei non eletti alle votazioni dell’aprile 2022. “Lascio una Cisl-FP in ottima salute – conclude Giacopelli – considerando che in occasione dell’ultimo rinnovo della Rsu ha conquistato oltre il 65 per cento dei consensi: sono certo che chi mi sostituirà come segretario aziendale saprà ben operare”.