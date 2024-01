Prima partita dell’anno per il Pioppo Futsal: gialloverdi attesi a Trapani dallo Sport Club Giudecca

Riparte il campionato di Serie C2 con i gialloverdi obbligati a vincere in quel di Trapani per dare una svolta al campionato e tornare in pista dopo le prestazioni altalenanti della prima metà di campionato.

Ad attendere la squadra Pioppese lo Sport Club Giudecca che vorrà conquistare a tutti i costi i tre punti in palio; la squadra trapanese occupa la penultima posizione in classifica con 7 punti conquistati nelle prime 11 giornate di campionato e anch’essa dovrà cambiare rotta per uscire dalla zona play-out. La partita d’andata è terminata con il risultato di 4-0; le due squadre hanno incrociato le loro strade anche lo scorso anno, quando si trovavano entrambe in Serie D, in occasione della fase regionale della Coppa Trinacria. Le partite di andata e ritorno tra le due rose sono terminate entrambe in favore dei gialloverdi: l’andata casalinga per 6-3 e il ritorno a Napola per 7-1.

Appuntamento a sabato alle ore 15:00 presso “La Locomotiva Sporting Club” sito in Via Marsala, 76 – Trapani. Sarà possibile seguire la diretta della partita sulla pagina facebook del Pioppo Futsal.