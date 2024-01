Raccolta alimentare di Natale a Monreale, un successo di solidarietà

MONREALE – Come ogni anno, l’associazione “Humanitas una zampa per amica” ha organizzato una raccolta alimentare davanti al supermercato Quik Sisa di Monreale per aiutare le famiglie bisognose del territorio a trascorrere un Natale sereno. L’iniziativa, svoltasi nei giorni scorsi, ha riscosso un ottimo successo grazie alla generosità dei cittadini monrealesi che hanno donato numerosi beni di prima necessità.

“Vogliamo ringraziare la cittadinanza che ha risposto bene all’iniziativa donando un sorriso di cui noi viviamo a voce alta – dichiarano i volontari Piero Faraci e Silvana Lo Iacono – diciamo GRAZIE nell’aver reso felice e senza pensieri negativi, questo periodo natalizio”.

Oltre ai singoli cittadini, un sentito ringraziamento va a numerose attività commerciali del territorio che hanno donato buoni spesa per un valore complessivo di 560 euro. Nello specifico, hanno aderito il Panificio Campanella di via Vittorio Emanuele II, pizzeria Mezzopieno, bar Italia, bar La Trinacria, frutta e verdura Alessandra Vilardi, Macelleria Dal Conte, pizzeria Totò, panineria La Bodeguita dei sapori, Bar del Sole, Bar Darling Di Marchese Aloisio, macelleria Di Benedetto, macelleria Sorrentino (cicciareddu), frutta e verdura Matranga, Jhonny bar, Bar Modica, frutta e verdura Pippo Massaro, Macelleria Francesco Sorrentino via venero 79, Frutta e Verdura fratelli Trapani, generi alimentari Ferraro via Pietro Novelli n°40.

Tutto il materiale raccolto è stato consegnato al Comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli e all’Assessore Peppe Di Verde che si occuperanno di distribuirlo alle famiglie bisognose indicate in una apposita lista. “Quello che importa alla nostra Associazione è regalare sorrisi” dichiarano dall’associazione, ringraziando il Sindaco Alberto Arcidiacono per il costante sostegno alle iniziative di solidarietà.

“Vogliamo ringraziare ancora una volta Tutti Voi per aver reso, ancora una volta, qualcosa di veramente IMPORTANTE, per colore che, ogni giorno, cercano di trovare un angolo di luce in questi giorni bui. Grazie ancora Monrealesi” concludono i volontari, ricordando l’importanza di questi gesti di solidarietà natalizia per le fasce più deboli della popolazione.