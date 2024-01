Torna il sereno in casa Pioppo Futsal, bottino pieno a Trapani

Sabato pomeriggio presso i Campi sportivi la locomotiva il Pioppo Futsal è riuscito ad imporsi con il risultato netto di 5-1 in sfavore dei locali dello Sport Club Giudecca.

I gialloverdi partono male subendo lo svantaggio siglato da Angileri a poco più di 7 minuti dall’inizio della partita. Non passa molto e Alongi pareggia i conti, siglando la prima rete in gialloverde, con un missile terra-aria da fuori area che trafigge Mannina. Il raddoppio gialloverde arriva dopo pochi minuti con Gumina che conclude in rete uno scambio con l’onnipresente Turi Prestigiacomo. Secondo tempo a senso unico con i ragazzi del Pioppo Futsal concentrati e attenti a non concedere nulla agli avversari e trovando i gol del capitano Peppe Ganci e di Turi Prestigiacomo. Chiude i conti Di Simone che realizza il definitivo 5-1 su tiro libero. Menzione speciale per l’estremo difensore rossonero Mannina che tiene a galla i suoi i diverse occasioni, para un tiro libero e nonostante le cinque reti subite è lui il migliore in campo per il Giudecca.

Una partita non semplice per il Pioppo Futsal, ma che ha dato un forte segnale. Adesso servirà la continuità che è mancata nella prima parte di campionato. Nonostante gli 80km che separano Pioppo e Trapani il pubblico gialloverde non è mancato, a loro vanno i ringraziamenti della società e della squadra per esserci sempre e ovunque.