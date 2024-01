Pioppo Futsal alla ricerca della continuità, atteso l’Oratorio Cosma e Damiano

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal riceveranno i biancoazzurri dell’Oratorio Cosma e Damiano per la tredicesima giornata del campionato di Serie C2, in palio tre punti d’oro per ambedue le società.

Il Pioppo Futsal mantiene ancora la sesta posizione in classifica a 17 punti, fuori dai play-off che distano ora 5 punti dopo il passo falso del Futsal Emiri in quel di Ficarazzi la scorsa settimana. Gli ospiti sono reduci da tre sconfitte consecutive e si trovano in decima posizione, a quota 9 punti, una vittoria significherebbe uscire dalla zona play-out. La gara d’andata ha visto i gialloverdi vittoriosi alla Pala-tenda di Sferracavallo con il risultato di 6-3.

Appuntamento a sabato alle ore 15:00 presso il Pala DonBosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.