Il sogno play-off continua, Pioppo Futsal vittorioso in casa dopo mesi

Sabato, dopo mesi di digiuno casalingo, il Pioppo Futsal è tornato a vincere davanti ai propri tifosi al Pala Don Bosco di Palermo. Una vittoria meritata e fortemente voluta dalla rosa gialloverde che vuole mettersi alle spalle una volta e per tutte le prestazioni altalenanti della prima parte di campionato, a farne le spese l’Oratorio Cosma e Damiano di Sferracavallo.

Partita praticamente a senso unico, con i gialloverdi che ci mettono circa 10 minuti per portarsi avanti con un grandissimo gol di Davide Ciolino che riceve la sfera da calcio d’angolo e spara un missile terra-aria sotto l’incrocio dei pali. Il 2-0 arriva poco dopo con uno splendido assist di Marco Casamento che trova Franco in area e batte a colpo sicuro l’estremo difensore bianco azzurro.

Il secondo tempo segue lo stesso canovaccio del primo: i gialloverdi dilagano con i gol di Alongi, bravo di testa a mettere a rete la respinta del portiere avversario che aveva neutralizzato un calcio di rigore, poi su ripartenza Ciolino firma la doppietta personale. Anche il capitano Peppe Ganci mette la sua firma sul match trasformando in rete una punizione indiretta dal limite per il 5 – 1. Debutto e gol per Casamento che insacca in rete il definitivo gol del 6-1, un’ottima prestazione quella del nuovo numero 7 gialloverde: fornisce l’assist per il momentaneo 2-0, si procura il rigore e poi segna facendo impazzire i tifosi.

Tanti sorrisi sugli spalti con i tifosi gialloverdi soddisfatti della prestazione della squadra e fiduciosi sul proseguimento del campionato. Sabato il Pioppo Futsal sarà impegnato nella difficile trasferta di Ficarazzi, in palio tre punti d’oro per continuare a sognare i play-off.