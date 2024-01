Monrealesi parcheggiano la Smart al Forum e la ritrovano senza marmitta

Monreale – Brutta avventura ieri tardi pomeriggio una coppia di fidanzati monrealesi. I due monrealesi avevamo parcheggiato la propria auto, una Smart, nei pressi del Forum. In serata, intorno alle 21.00, una volta tornati all’auto e acceso il motore si sono accorti che qualcosa non andava: la vettura emetteva dei rumori strani e non si avviava correttamente.

Dopo aver controllato hanno scoperto che ignoti ladri si erano introdotti nell’auto asportandole completamente la marmitta catalitica, che era stata sfilata di sotto al veicolo. I due fidanzati si sono così ritrovati senza questo importante componente della scarico, rubato da malfattori approfittando delle ore serali.

Ad assistere i due sfortunati monrealesi la ditta di soccorso stradale di M.F. di Francesco Magnasco.