Monreale 2024, il Partito democratico presenta il programma elettorale

Il circolo del Partito Democratico di Monreale è pronto a presentare alla città il proprio programma elettorale in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. L’appuntamento è fissato per domenica 28 gennaio presso la sala del Collegio di Maria, dove il PD monrealese ha organizzato una giornata dedicata al tesseramento e alla presentazione delle linee guida che caratterizzeranno la proposta politica dem in campagna elettorale.

Durante la mattinata, i vecchi iscritti al circolo PD potranno rinnovare la loro adesione, mentre tutti i nuovi sostenitori potranno formalizzare la loro iscrizione al partito. L’obiettivo è quello di allargare la base del PD monrealese in vista della competizione elettorale.

Nel pomeriggio, invece, spazio alla presentazione del programma elettorale messo a punto dal circolo cittadino. Le linee guida elaborate dal PD monrealese saranno illustrate ai presenti e saranno poi oggetto di dibattito e confronto con la cittadinanza, che potrà intervenire ed esprimere considerazioni e proposte.

Per pubblicizzare l’evento, i dem allestiranno una postazione nei pressi della sede dove si svolgerà l’incontro, distribuendo volantini per diffondere le informazioni sulla giornata di domenica. Un’occasione importante, insomma, per il PD monrealese, che apre ufficialmente la campagna elettorale presentando idee e proposte per il governo della città.