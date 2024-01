Il Pioppo Futsal fa visita al Ficarazzi C5, si prospetta una partita ricca di emozioni

Sabato pomeriggio al Palasampognaro di Ficarazzi andrà in scena la quattordicesima giornata del campionato di Serie C2, con Ficarazzi C5 e Pioppo Futsal che si contenderanno 3 punti importantissimi ai fini della zona alta della classifica.

I padroni di casa si trovano a quota 28 punti e occupano la quarta posizione in classifica a pari punti con il Città di Marsala e in piena zona play-off; i bianco-blu di mister Marsala sono reduci dalla sconfitta esterna inflitta dal Sicilia Futsal e vorranno dimenticare al più presto la prestazione di sabato scorso. Il Pioppo Futsal si trova a quota 20 punti e in sesta posizione, distante 5 punti dalla zona play-off. Le due vittorie consecutive arrivate in occasione della prima e della seconda giornata di ritorno hanno risollevato l’umore dei gialloverdi che adesso vorranno espugnare il Palasampognaro come lo scorso anno e recuperare punti importantissimi per agguantare un posto nella zona play-off.

Appuntamento a sabato, fischio d’inizio alle ore 17:30 presso il Palasampognaro sito in Via Piersanti Mattarella, 54 – Ficarazzi (PA). Sarà possibile seguire la diretta della partita sulla pagina Facebook “Ficarazzi News”.