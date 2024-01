Dramma della strada ad Altofonte, perde la vita un 19enne

Altofonte – Una vera e propria tragedia si è consumata stamattina ad Altofonte, dove un ragazzo di appena 19 anni, Alberto Lo Presti, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Alberto Lo Presti era residente proprio ad Altofonte. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Vittorio Emanuele a bordo del suo scooter Honda Sh con direzione verso il centro cittadino. Giunto all’altezza dell’ex distributore di benzina, ora in disuso, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per motivi ancora da accertare.

Dopo una fatale sbandata, lo scooter condotto dal 19enne è andato a schiantarsi frontalmente contro un automezzo della nettezza urbana, fermo sul bordo della carreggiata. L’impatto è stato tremendo, tanto che per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. I sanitari accorsi tempestivamente con diverse ambulanze hanno solo potuto constatare il decesso.

Oltre ai mezzi di soccorso del 118, sono giunti sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause della tragedia. Al momento, l’ipotesi prevalente sembra essere quella di un incidente autonomo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, via Vittorio Emanuele è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.