Continuano i lavori al Palazzetto dello sport di Pioppo, arrivato oggi il primo carico di legname

Procedono a buon ritmo i lavori per il Palazzetto dello Sport di Pioppo, questa mattina è stato consegnato il primo carico di legna da assemblare da parte della ditta e nei giorni a seguire ci saranno altre consegne da parte della ditta appaltatrice. La struttura sorgerà di fianco alla palestra del plesso scolastico Margherita di Navarra e verrà assemblata grazie all’utilizzo di una gru. La struttura è formata da quattro capriate in legno che verranno trasportate in altri giorni e successivamente verranno posati i pilastri. Per molti pioppesi si tratta di un sogno che sta divenendo sempre più realtà e non vedono l’ora che sia pronto per poterne usufruire al meglio. Di seguito delle foto del cantiere: