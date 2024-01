Il Pioppo Futsal espugna il Pala Sampognaro, battuto un ottimo Ficarazzi per 5-3

Sabato pomeriggio presso il Pala Sampognaro di Ficarazzi i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno trovato la terza vittoria consecutiva battendo per 5-3 un ottimo Ficarazzi C5. La squadra pioppese inizia bene il primo tempo passando in vantaggio con Franco che insacca in rete dopo la respinta dell’estremo difensore bianco-blu; passa poco e i padroni di casa ribaltano il risultato con La Targia e Poma portando la partita sul 2-1 al termine del primo tempo di gioco. Secondo tempo che vede i gialloverdi gestiti da Gigi Ventimiglia più protagonisti e pericolosi sotto porta: Franco trova una deviazione avversaria e pareggia i conti, Casamento firma il sorpasso e poi il capitano Peppe Ganci spedisce sotto al sette un missile terra-aria imparabile. Mette la sua firma sul match anche Di Simone, nel finale i padroni di casa accorciano le distanze con Parisi per il finale 3-5.

Una partita combattuta ma sempre con grande rispetto e fair play da parte di ambedue le formazioni, legate da un rapporto di profonda stima e amicizia reciproca; come sempre hanno saputo regalare partite spettacolari agli amanti del Futsal. Prima del fischio d’inizio è stato giusto rendere omaggio al piccolo Enea, scomparso da un anno prematuramente. Entrambe le squadre hanno voluto dedicare un momento di raccoglimento insieme a tutti i tifosi presenti.