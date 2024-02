A Monreale un pomeriggio di festa per i bambini in vista del Carnevale

Monreale – La casa delle Gioie di Monreale ha organizzato un evento speciale per far divertire i bambini in vista del Carnevale. L’appuntamento è per giovedì 3 febbraio alle ore 15:30 presso il Circolo Italia.

Durante il pomeriggio verranno regalati vestiti e costumi di Carnevale ai più piccoli, che potranno così prepararsi a festeggiare al meglio la festa più colorata dell’anno. Ovviamente i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Non mancheranno piccole sorprese per tutti i partecipanti, per rendere l’evento ancora più speciale. Si tratta di un’ottima occasione per trascorrere un pomeriggio di allegria e spensieratezza in compagnia di altri bimbi, oltre che per ricevere un bel regalo di Carnevale.

La casa delle Gioie invita tutte le famiglie di Monreale e dintorni a partecipare numerose a questa festa, per vivere insieme la magia del Carnevale e del divertimento. Il conto alla rovescia per la festa più colorata dell’anno è ufficialmente iniziato!