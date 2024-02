Carnevale a Monreale, doppio appuntamento per grandi e piccini

Monreale – Anche il Carnevale arriva a Monreale con il “Carnalivali Fest” e il “Carnival Party”. Tanto divertimento per bambini e adulti.

Venerdì 9 febbraio dalle ore 16:30 in piazza Guglielmo II, Monreale Kids presenta Carnalivali Fest: un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli con laboratori creativi di maschere di Carnevale organizzati dai ragazzi della Consulta Giovanile insieme alla Pro Loco e al Girasole; bolle di sapone, mago e zucchero filato di Fly Animazioni; spettacoli di trampolieri e artisti di strada. Ma non solo! Grazie alla collaborazione dell’Accademia Scacchistica di Monreale, i più piccoli potranno dilettarsi con una partita a scacchi nella scacchiera gigante a dimensione bambini e la Scuola di Formazione Professionale di Monreale TED offrirà anche le chiacchiere, dolce tipico carnevalesco, realizzate dai propri ragazzi.

Il divertimento continuerà con il Carnival Party organizzato per i più grandi, a partire dalle ore 20:30 in via Benedetto d’Acquisto. Si inizierà con il concerto degli EPV, per continuare e finire con il DJ set di Nova Service. Attenti a non dimenticare di indossare le maschere! È dei ragazzi della Consulta Giovanile l’idea di un contest che premierà le più belle.

L’organizzazione di questa giornata di festa, che vuole portare la tradizione del Carnevale anche a Monreale, è il frutto dell’unione delle consuete attività rivolte ai bambini dall’Amministrazione Comunale e del desiderio dei ragazzi della Consulta Giovanile di organizzare momenti di festa anche per i giovani. L’Amministrazione Comunale ha subito accettato con entusiasmo il contributo propositivo della Consulta Giovanile ed ecco il Carnalivali Fest e il Carnival Party.