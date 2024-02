Annullato il Carnevale a Pioppo

A Pioppo è stato annullato l’evento dedicato al Carnevale a causa delle condizioni meteo, che, secondo le previsioni, dovrebbero essere avverse. Lo ha deciso l’organizzazione dei Ragazzi di Pioppo che si era spesa per organizzare l’evento.

Pioppo, inoltre, nella giornata di ieri ha incassato la brutta notizia della morte di Carmelo Farnese, una persona nota nella frazione per i suoi trascorsi lavorativi da escavatorista. Proprio quel mezzo che ha condotto per una vita gli sarebbe stato fatale nel corso di un incidente. Farnese, 72 anni, in pensione, è stato vittima di un incidente in campagna. Nel suo terreno nei pressi della SS186 che porta a Sagana il mezzo si sarebbe ribaltato non dandogli scampo. Una notizia che ha scosso Pioppo e Monreale. Soprattutto nella frazione erano tantissimi i parenti e gli amici.

Le condizioni meteo previste e la triste notizia, che ha portato molti degli organizzatori a sospendere le preparazioni a causa del lutto improvviso, hanno portato ad annullare l’evento che era in programma per domenica 11 Febbraio e che prevedeva una sfilata lungo la Via Provinciale.