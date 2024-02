Il Pioppo Futsal torna in campo in ricordo di Carmelo Farnese

Domani pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal scenderà in campo per affrontare il Gemini Futsal in occasione della quindicesima giornata di campionato. I gialloverdi tornano in campo dopo il turno di riposo dovuto alle partite in coppa, per la quale, il Pioppo Futsal non si è qualificato. Non sarà di certo il solito clima festoso che ha sempre contraddistinto gli incontri della squadra Pioppese, vista la recente tragedia che ha colpito l’intera comunità.

La società, come pubblicato sui propri canali social, aveva provato a chiedere il rinvio della gara che, per regolamento, non è stato possibile accogliere da parte della Federazione. Il Pioppo Futsal scenderà in campo nel ricordo di Carmelo Farnese, pioppese recentemente scomparso tragicamente e legato da sempre ai colori gialloverdi. “Ci stringiamo tutti al grande dolore di Rita, Filippo, Enrico, Marta e alla famiglia Farnese tutta. Ci lascia colui che è stato, con grande orgoglio, l’ultimo Presidente della storica squadra di Pioppo Calcio, siamo certi che ovunque sia continuerà a tifare per i suoi amati colori gialloverdi! Ciao Carmelo!”

Appuntamento a domani alle ore 18:00 presso il Pala DonBosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.