Forte vento, si spezza albero in via Pietro Novelli

Monreale – A causa del forte vento che spira in queste ore, a Monreale alcuni alberi si sono spezzati e sono finiti lungo le strade. In via Pietro Novelli alta, nelle vicinanze della fontana dell’abbeveratoio un grosso pino ha perso dei grossi rami, proprio a causa del forte vento. I rami sono finiti lungo la carreggiata.

Sul posto i primi a intervenire sono stati i volontari dell’associazione di protezione civile Overland. Presenti poi gli agenti della polizia locale.

Disagi per rami caduti anche nella zona di Giacalone, a Poggio San Francesco.

Per la rimozione dei rami è intervenuto Alessandro Maenza.