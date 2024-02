Altri tre punti per il Pioppo Futsal, Gemini Futsal battuto per 6-3

Sabato pomeriggio al Pala DonBosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno conquistato altri tre punti importanti per puntare sempre più in alto in classifica.

La partita inizia con gli avversari che si portano in vantaggio dopo poco, ma passa qualche minuto e Alongi ristabilisce la parità. Da qui in poi i gialloverdi impongono il loro gioco trovando le reti con Prestigiacomo e capitan Ganci. Nel secondo tempo Ventimiglia porta la partita sul 4-1, gli ospiti invece accorciano nuovamente le distanze con Coniglio dopo poco. A loro si aggiungono Agusta e Pannizzo che siglano le prime reti in gialloverde e infine Saglibene segna il gol finale del 6-3.

La società Gemini Futsal ha voluto omaggiare il Pioppo Futsal con un mazzo di fiori per la famiglia Farnese in ricordo del caro Carmelo. A lui i gialloverdi hanno dedicato questa vittoria.