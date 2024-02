Vigilanza del territorio rafforzata a Monreale, ora c’è l’Ispettore Ambientale

Dopo l’approvazione di un regolamento l’amministrazione ha istituito la figura dell’Ispettore Ambientale.

L’istituzione di questa figura rappresenta un utile presidio territoriale a garanzia del rispetto ambientale e del decoro urbano e in particolare in materia di rifiuti, tutela beni pubblici, parchi e aree verdi, affissioni abusive, graffiti, regolamento d’igiene, polizia urbana, benessere animali ed eventuali ordinanze e provvedimenti.

La figura di vigilanza è stata fortemente voluta dagli Assessori Giuseppe Di Verde e Antonella Giuliano, con delega rispettivamente alla Polizia Municipale e alla Gestione rifiuti, che hanno espresso grande soddisfazione per essere riusciti a portare avanti questo obiettivo, poiché la presenza degli ispettori ambientali sul territorio comunale possa fungere da grande supporto all’azione amministrativa e che il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e contribuirà alla sensibilizzazione e informazione in favore dei cittadini in tema di tutela ambientale, igiene e decoro urbano possa avere un grande risultato.