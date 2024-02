Pioppo Futsal ospite della Ve.Co. Palermo C5, in palio tre punti d’oro

Domani pomeriggio presso il Centro Sportivo Cipressi di Palermo andrà in scena la sedicesima giornata del Campionato di Serie C2 con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti della Ve.Co. Palermo C5. Tra le due rose solo due sfide in passato: la prima in occasione della quinta giornata di campionato con il risultato finale di 3-3 con i gialloverdi che hanno recuperato lo svantaggio di 3-0 con una tripletta del capitano Peppe Ganci che nei 10 minuti finali si è caricato la squadra sulle spalle siglando una tripletta; la seconda sfida ha visto il Pioppo Futsal vittorioso nel campo ospite in occasione della fase a gironi della Coppa Sicilia con il risultato di 5-4.

I gialloverdi si trovano ancora in sesta posizione in classifica con 26 punti, a 5 lunghezze di distanza dalla zona play-off; la Ve.Co. Palermo C5 invece occupa l’ottava posizione con 14 punti. Appuntamento a domani, sabato 17 febbraio, presso il Centro Sportivo Cipressi sito in Via Cipressi 280 – Palermo. Non è prevista diretta Facebook della partita.