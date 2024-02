Quinta vittoria di fila per il Pioppo Futsal, adesso i play-off sono più vicini

Sabato pomeriggio presso il Centro Sportivo “i cipressi” di Palermo il Pioppo Futsal si è imposto su i padroni di casa della Ve.Co. Palermo C5 con il risultato di 4-3, continuando così la striscia positiva di risultati.

I gialloverdi hanno giocato un primo tempo quasi perfetto; la partita si sblocca già a poco meno di un giro di lancette con una grande azione finalizzata da Franco, che sul secondo palo deve soltanto insaccare in rete un pallone al bacio di Turi Prestigiacomo. Il raddoppio arriva poco dopo con Franco che serve Prestigiacomo questa volta; il momentaneo 0-3 arriva con Hugo Ventimiglia che finalizza una splendida azione. Un errore in copertura permette alla Ve. Co. di accorciare le distanze, ma il primo tempo si chiude con il risultato di 1-4 grazie a un rigore trasformato da Prestigiacomo. Secondo tempo da dimenticare per i gialloverdi che oltre a divorarsi tantissime occasioni per chiudere la pratica vanno in blackout per diversi minuti permettendo ai padroni di casa di rimontare fino al definitivo 3-4.

Finale sofferto, ma con grinta e determinazione la squadra pioppese riesce a portare a casa 3 punti fondamentali per la stagione. Adesso la zona play-off dista 2 punti.