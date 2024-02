Dramma a Monreale, trovato un uomo morto in casa da giorni

Tragedia a Monreale. Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione in fondo Cangemi. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco, entrati nell’appartamento dopo che alcuni vicini, preoccupati perché da giorni non avevano notizie dell’uomo, avevano lanciato l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, il 68enne sarebbe morto circa una settimana fa per cause naturali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monreale e il medico legale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Stando ai primi accertamenti, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza, né ci sarebbero tracce di effrazione nell’abitazione. La salma è stata portata all’obitorio in attesa dell’autopsia che farà ulteriore chiarezza sulle cause del decesso. Le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto.