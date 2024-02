Allo Sfincione Fest trionfa il panificio monrealese di Gianni Massaro con lo sfincione rosso

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2024 dello Sfincione Fest, l’evento dedicato alla celebrazione del tipico prodotto da forno siciliano che si è tenuto presso il Mercato Sanlorenzo di Palermo. Protagonista anche il Panificio Massaro di Monreale, che si è aggiudicato il premio per il miglior sfincione rosso tradizionale.

Il celebre panificio, situato nel cuore del centro storico di Monreale in Via Chiasso Bruno 16, ha stupito i visitatori con la sua proposta di sfincione dal perfetto equilibrio tra pasta morbida, pomodoro, cipolla, formaggio filante e origano. Un successo frutto della grande maestria artigianale della famiglia Massaro, che da tempo porta avanti con passione le antiche ricette della tradizione monrealese.

Oltre allo sfincione rosso, il Panificio Massaro ha presentato a Palermo anche un’interessante novità: lo sfincione con formaggio tuma, ricotta, cipolla cotta e mollica che ha riscosso un grande consenso di pubblico. Un felice connubio di ingredienti genuini e sapori autentici che raccontano la Sicilia più vera.

Lo Sfincione Fest si conferma così come una preziosa vetrina per i migliori produttori dell’isola e un’occasione imperdibile per assaporare tutte le diverse varianti di questa specialità unica. E chissà che il successo di questa edizione non porti presto a organizzare una versione monrealese della manifestazione per celebrare uno dei prodotti più amati del nostro territorio.