Cinema, teatro e musica: l’Imperia prende vita a Monreale: il cartellone

Il Cine Teatro Imperia di Monreale è pronto ad inaugurare la sua nuova stagione artistica 2024, ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del teatro, della musica e del cinema. Si comincerà l’8 marzo 2024, con lo spettacolo di “Sicilianamente Vostri” di Toti e Totino, e si concluderà il 1° giugno 2024, con il concerto della banda musicale “Fiati della Normanna”. Nel mezzo, tre mesi pieni di eventi che consentiranno di vivere il Cineteatro Imperia tutti i giorni della settimana, dal martedì alla domenica.

Il Direttore artistico Paolo La Bruna ha costruito quattro cartelloni, divisi per tipologie di spettacoli. Il Teatro comico offrirà spettacoli di alcuni tra i più importanti attori siciliani, come Toti e Totino, Mary Cipolla, Antonio Pandolfo, Marco Manera, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mago Plip e Stefano Piazza.

La Musica – elaborato grazie all’impegno del Maestro Giovanni Vaglica – vedrà esibirsi sul palco artisti di altissimo livello con l’inaugurazione del duo pianistico composto da Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal M° Miche De Luca, il tenore Alberto Profeta, Il Disinganno, il duo composto da Pierpaolo Petta e Manuela Quadrante, il duo composto dal Soprano L. Giordano e dal pianista S. Scinaldi, l’Ensemble Divino Amore e, infine, il duo composto dal violinista R. Nicoletti e dal pianista A. Badamo.

Il Teatro, invece, consentirà di dare spazio agli artisti e alle compagnie locali, tra i quali il puparo Enzo Mancuso, l’attore Salvo Piparo, la Compagnia teatrale Il Tritone, la Sicily Music Academy di D. Cutrona, La Compagnia in valigia, La Compagnia delle fiabe, il grande musicista Mimmo La Mantia, il Collettivo Crisi Collettiva di N. Pittalà, l’Associazione TE.MA, e gli spettacoli di Roberto Spicuzza, Maria Modica e Romina Lo Piccolo, oltre che della Proloco di Monreale.

Infine, il Cinema sarà attivo durante la settimana e offrirà due rassegne ideate in collaborazione con il Cinema Marconi Multisala: la prima, con spettacoli ogni martedì e giovedì, conterrà film di alta qualità usciti da pochissimo nelle sale cinematografiche; mentre la seconda, con spettacoli il mercoledì, sarà una rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie.

Sull’iniziativa interviene il Sindaco Alberto Arcidiacono, che dichiara “L’inaugurazione della nuova stagione artistica del Cine Teatro Imperia rappresenta un momento di grande gioia e orgoglio per la nostra città. Dopo un lungo periodo di chiusura, abbiamo voluto dare un forte segnale culturale curando una importante stagione artistica. Sono sicuro che il Cine Teatro Imperia saprà conquistare il cuore di tutti i monrealesi, diventando un punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento della nostra città. Invito tutti a partecipare attivamente alla stagione artistica, perché la cultura è un bene prezioso che ci arricchisce e ci rende migliori.”

Mentre per l’Assessore alla Spettacolo Fabrizio Lo Verso e l’Assessore all’UNESCO Letizia Sardisco, “la Stagione 2024 rappresenta il primo esperimento che consentirà – dopo più di 30 anni – di valutare le potenzialità di questa struttura. Grazie alla nostra Direzione artistica, siamo riusciti a creare in brevissimo tempo un cartellone in grado di fare invidia a molti teatri siciliani: abbiamo portato grandi nomi e, allo stesso tempo, abbiamo riservato alle nostre realtà locali lo spazio necessario per poter realizzare il sogno di esibirsi al Cineteatro Imperia.”

Molto soddisfatto anche il Direttore artistico Paolo La Bruna che dichiara “Sono grato all’Amministrazione per avermi affidato il compito di presentare la prima stagione artistica del nuovo Cineteatro Imperia e di avere permesso tutto ciò con un grande investimento economico. La stagione si preannuncia come un viaggio emozionante e coinvolgente, capace di intercettare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo, dai più grandi ai più piccoli.”

Dello stesso avviso il maestro Giovanni Vaglica, che dichiara: “In questo luogo culturale non poteva mancare la programmazione musicale: i sette appuntamenti distribuiti da marzo a maggio, sono stati scelti all’insegna della varietà di genere, di contenuti e di interpretazioni, che si spingeranno sino ad una lettura storicamente informata di alcune formazioni”.

La campagna abbonamenti partirà nei prossimi giorni: sarà possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale.

Dall’8 marzo sarà invece possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.00 alle 14.00) presso la Biblioteca comunale Santa Caterina (Via P. Novelli 5) o direttamente presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

