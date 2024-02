Nuovi scenari nel Campionato di Serie C2 calcio a 5, adesso tutto può succedere

Con la rinuncia al proseguimento del Campionato di Serie C2 23/24 da parte dell’A.S.D. Jato gli scenari e le posizioni in classifica sono cambiate notevolmente per tutte le società interessate. Difatti, i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno osservato il turno di riposo sabato, senza disputare la diciassettesima giornata di campionato, poiché annullata a seguito della rinuncia da parte dell’Asd Jato, come da comunicato ufficiale del Comitato Regionale Sicilia LND n.338 del 23 Febbraio 2024:

Nel contempo tutti i risultati delle partite disputate contro la squadra jatina sono stati resi nulli, sottraendo punti preziosi alle squadre che avevano vinto o pareggiato, cambiando così le posizioni in classifica:

A sinistra la classifica prima della rinuncia al campionato da parte dell’A.S.D. Jato, a destra la classifica aggiornata dopo la diciassettesima giornata. Ad avere la peggio il Merlo Calcio a 5 che si è visto sottrarre 4 punti conquistati contro lo Jato, diminuendo così il distacco dalla seconda in classifica.

Questo fine settimana andranno in scena le partite di ritorno di Coppa Sicilia, il campionato riprenderà sabato 9 marzo.