Monreale, il M5S si raduna in città: “Lista di candidati forti contro il centrodestra”

In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, il Movimento 5 Stelle scalda i motori anche a Monreale. Come annunciato in una email inviata dal coordinatore provinciale Steni Di Piazza, a Monreale si terrà un incontro per discutere della composizione della lista e del programma elettorale per il comune normanno.

Il M5S si presenterà in opposizione all’attuale amministrazione di centrodestra che sostiene Arcidiacono. L’obiettivo, come fa sapere Steni Di Piazza, Coordinatore provinciale di Palermo M5S, in una e-mail inviata agli iscritti del M5S di Monreale, è “costruire una lista con candidati forti ed entusiasti che sposano i valori del Movimento, per essere protagonisti di un cambiamento della politica locale”. Un segnale incoraggiante viene dalla vittoria in Sardegna di Alessandra Todde, “eletta presidente di Regione e vicina ai bisogni del territorio”. Ora l’ambizione è replicare anche a Monreale.

“In linea con la posizione del nostro Presidente Giuseppe Conte siamo politicamente diversi dalla attuale amministrazione uscente che si ripresenterà con liste che rappresentano la linea del Governo Meloni. Per tale ragione, per parlare di elezioni, di programma elettorale e per costruire a Monreale una lista con candidati forti ed entusiasti che sposano per intero i valori del M5S, ci incontreremo martedì prossimo 5 marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso il complesso Guglielmo II sito in Piazza Guglielmo II in Monreale”.