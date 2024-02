Monreale, spaccia droga ai domiciliari: arrestato

Monreale – Vasta operazione antidroga a Palermo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale che hanno messo in campo numerosi controlli in tutta la città. Il bilancio è di oltre 25 chili di stupefacenti sequestrati e 6 persone finite in manette.

Tra gli episodi più significativi, a Monreale, nella frazione di Aquino, i militari hanno sorpreso un uomo agli arresti domiciliari mentre spacciava hashish fuori dalla propria abitazione. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di evasione e spaccio. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze illegali nel territorio palermitano.