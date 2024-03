Oro per Gabriele Di Cristina alla “Fazza Dubai World Cup”

Gabriele Di Cristina conquista l’ennesima Medaglia d’oro anche in quel di Dubai per la Coppa del Mondo di Para Powerlifting, gara valida per la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il giovane pioppese ha sollevato 72kg, conquistando così il gradino più alto del podio per i giovanissimi della categoria fino 49kg.

Gabriele è un esempio per tutti: non ha mai smesso di sognare, ha trovato la forza per vincere, il coraggio di non mollare e la pazienza per saper persistere portando sempre più in alto il tricolore e regalando gioie indescrivibili alla famiglia e a tutti gli amici che hanno sempre fatto il tifo per lui.