Quell’incrocio pericoloso a Monreale, automobilisti nel caos

A Monreale è uno dei più pericolosi l’incrocio tra via Mulini, via Aldo Moro e il raccordo che si immette alla Circonvallazione. Ogni giorno sono numerosi gli incidenti sfiorati a causa della distrazione e dell’imprudenza di molti automobilisti.

In particolare, il problema nasce dal mancato rispetto delle precedenze e delle regole di svolta previste dal Codice della Strada. Molti veicoli provenienti dalla Circonvallazione non effettuano lo stop e tagliano la strada a chi arriva da via Mulini. Inoltre, è frequente il caso di auto che da via Mulini deviano improvvisamente verso sinistra per immettersi in via Aldo Moro, invadendo pericolosamente la corsia opposta.

La manovra corretta prevede invece di proseguire dritto fino all’incrocio prima di svoltare a sinistra, ma sono in molti a ignorare questa regola. Tra distrazioni da smartphone, pensieri o semplice fretta, il rischio di gravi incidenti è costante con liti e parole grosse che spesso volano tra i due automobilisti.

Per mettere in sicurezza l’area, una possibile soluzione potrebbe essere l’installazione di uno spartitraffico che separi fisicamente le corsie, costringendo gli automobilisti a percorrere la corretta traiettoria? Le istituzioni valutino rapidamente un intervento, prima che si verifichino conseguenze irreparabili.