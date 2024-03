Monreale, presentato il manifesto della festa del SS Crocifisso 2024

Il manifesto che accompagnerà i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso di Monreale, viene affidato dal Comune per il secondo anno consecutivo agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Artistico Mario D’Aleo, attraverso un concorso di idee intitolato al professore Sergio Mammina prematuramente scomparso. Stamattina la presentazione nei locali del MAM (Museo d’Arte del Mosaico), il Sindaco Alberto Arcidiacono ha svelato il manifesto vincitore del concorso, alla presenza degli Assessori Rosanna Giannetto e Fabrizio Lo Verso, della Dirigente Scolastica Loredana Lauricella, insieme ai ragazzi e ai docenti coinvolti. Il primo cittadino e la Dirigente, nel complimentarsi con i ragazzi, hanno sottolineato la qualità dei lavori prodotti che ha determinato un non facile verdetto finale. Il professore Alvich, coordinatore del dipartimento artistico e referente del MAM, ha sottolineato l’ottima collaborazione tra le due istituzioni che porterà a rendere sempre più attivo anche il MAM, cosa che non può che giovare alla comunità monrealese.

Un plauso è stato rivolto anche ai docenti di discipline pittoriche che hanno seguito i ragazzi e al professore Giovinco per il prezioso supporto nella grafica computerizzata. Un ringraziamento da parte della scuola è stato rivolto all’assessore Fabrizio Lo Verso per la disponibilità e il determinante contributo dato.

Il manifesto vincitore è stato realizzato dalla classe 5A che ha voluto concentrarsi su un particolare della mano inchiodata, simbolo del sacrificio di Cristo, ma anche esempio di ricchezza decorativa grazie alla presenza dei particolari copri chiodi impreziositi dal rosso rubino. Elementi esclusivi e fortemente identificativi del Crocifisso di Monreale. “Non manca nella texture di fondo – ha dichiarato il professore Alvich – il riferimento al mosaico. Arte che contraddistingue la scuola e l’identità di Monreale nel mondo”.

È possibile ammirare il manifesto scelto e tutte le altre proposte grafiche presso il MAM da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00.