Monreale, Via Strada Ferrata sarà finalmente illuminata: arrivano 130mila euro

MONREALE – Stanziati 130 mila euro dal Ministero dell’Interno: la Giunta comunale approva la delibera per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della Via Strada Ferrata. Entro settembre verranno aggiudicati i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione di tutta la Via Strada Ferrata.

Il sindaco Alberto Arcidiacono lo ha proposto alla giunta comunale che ha già approvato la delibera per dare il via alla realizzazione della prestigiosa opera pubblica, che consentirà di illuminare una delle arterie più importanti del territorio. Il contributo di 130.000 euro previsto sarà erogato all’ente direttamente dal Ministero dell’Interno, a valere sui fondi stanziati nel bilancio dello Stato per “piccole opere” e non più con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“E’ un altro intervento di efficientamento – dichiara l’assessore ai servizi a Rete Rosanna Giannetto – che ci consentirà di illuminare le zone scoperte. A breve porteremo avanti altri interventi. L’amministrazione ha dato mandato al dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio di avviare con immediatezza gli adempimenti finalizzati al rispetto della scadenza indicata dal Governo. Non sussiste l’obbligo di inserire nel programma triennale dei lavori pubblici l’intervento poiché l’importo è inferiore a 150.000 euro.