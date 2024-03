Monreale, la magia del pianoforte inaugura la Stagione Musicale del Teatro Imperia

MONREALE – Il Teatro Imperia di Monreale prosegue con successo la programmazione con la Stagione Musicale curata da Giovan Battista Vaglica. Sette gli appuntamenti in cartellone da marzo a maggio, scelti all’insegna della varietà di genere, contenuti e interpretazioni. Sabato 9 marzo alle ore 21.00 l’inaugurazione è affidata al concerto “Mozart e il Pianoforte”, che vede come solisti al pianoforte Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca.

L’apertura della Stagione Musicale è dedicata al “principe degli strumenti”, il Pianoforte, nella visione che il grande Mozart ci ha regalato. Il cartellone proseguirà poi con la presenza del Canto lirico, rappresentato da un concerto che reinterpreta il materiale melodico siciliano e da un tributo alle Donne pucciniane; la Fisarmonica con il Pianoforte regaleranno una serata dominata dal ritmo, mentre alcuni appuntamenti ci presenteranno una prassi esecutiva volta al recupero delle abitudini interpretative storiche.



Saranno dunque i giovani pianisti monrealesi Giuseppe Grippi e Silvia Vaglica con la Massimo Youth Orchestra ad inaugurare la Stagione Musicale del Teatro Imperia di Monreale, riaperto dopo 39 anni. Il programma del concerto inaugurale è interamente dedicato a Mozart e si concentra nella prima parte sulla produzione mozartiana in cui la particolare scelta compositiva e il materiale musicale, classicamente utilizzato, è affidato a due pianoforti come strumenti solisti. Gli interpreti saranno impegnati nella Sonata K448 che Mozart eseguì con una collega pianista e che è apprezzata dagli scienziati per l’utilizzo “terapeutico” e per lo stimolo positivo che produce nell’ascoltatore.

Il programma prosegue poi con il Concerto K365 per due Pianoforti e Orchestra, che il compositore austriaco eseguì con la sorella Nannerl in un periodo di esplorazione timbrica. Ed è proprio l’Orchestra, con il Divertimento in re maggiore, a chiudere la serata inaugurale.

Sarà possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni in programma o comporre un abbonamento personalizzato acquistando tutto direttamente attraverso la piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale.

Dal 8 marzo sarà inoltre possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino del Teatro, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso la Biblioteca Comunale Santa Caterina (via P. Novelli 5) o direttamente presso il Teatro, da due ore prima dell’inizio di ogni evento.