Pioppo Futsal ospite del Città di Marsala, vincere per continuare la scalata

I gialloverdi tornano in campo due settimane di stop, la prima dovuta al ritiro dal campionato dell’ASD Jato e la seconda in occasione della Coppa Sicilia. Sabato pomeriggio in quel di Marsala il Pioppo Futsal scenderà in campo contro i padroni di casa del Marsala Futsal in occasione della diciottesima giornata del Campionato di Serie C2.

Un match che sicuramente regalerà grandi emozioni come successo in occasione della partita d’andata. Difatti lo storico tra gialloverdi e i biancoazzurri vede questi ultimi vincitori per 7-5 al Pala Don Bosco. Il Pioppo Futsal occupa la quinta posizione in classifica con 29 punti conquistati, mentre i locali vantano 35 punti e occupano la seconda posizione a sole due lunghezze dalla vetta del gradino più alto del podio.

Appuntamento a domani, sabato 9 marzo, con calcio d’inizio alle 16:00 presso il Campo “Fiumara del Sossio”, Contrada Pontefiumarella, 13 – Marsala (TP). Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.