Il CineTeatro Imperia di Monreale è rinato: risate con Toti e Totino da tutto esaurito

MONREALE – Dopo decenni di buio culturale, il CineTeatro Imperia di Monreale riapre i battenti e inaugura la stagione artistica 2024 con una serata di cabaret con Toti e Totino. Stasera invece il concerto di musica classica “Mozart e il Pianoforte”.

Spettacolo esilarante tra sketch, battute e parodie musicali

La struttura, chiusa da troppo tempo, è stata riqualificata e ristrutturata per tornare ad essere un punto di riferimento per l’intrattenimento e la cultura di Monreale e non solo. A inaugurare la nuova stagione, ieri 8 marzo, sono stati Toti e Totino con il loro spettacolo comico “Sicilianamente Vostri”, che ha fatto registrare il tutto esaurito. I due artisti siciliani, molto amati da grandi e piccini, hanno intrattenuto il pubblico con sketch e canzoni in perfetto stile cabaret, scambiandosi con maestria i ruoli di spalla e comico. Battute sagaci e mordaci sulla realtà quotidiana, parodie musicali personalizzate e un pizzico di improvvisazione sul pubblico in sala, il tutto accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Alex Magrì al piano. Uno spettacolo divertente e dissacrante che ha permesso al pubblico di staccare per qualche ora dalla routine e divertirsi in allegria.

Stasera concerto mozartiano

Ma la nuova stagione del CineTeatro Imperia non si ferma qui. Oggi 9 marzo è in programma il concerto inaugurale della rassegna musicale dal titolo “Mozart e il Pianoforte”, che vedrà esibirsi la giovane pianista monrealese Silvia Vaglica e il pianista Giuseppe Grippi, accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca. Un omaggio a Mozart e al suo rapporto speciale con lo strumento principe, il pianoforte appunto, con l’esecuzione di alcune celebri pagine mozartiane: dalla Sonata K448 per due pianoforti, apprezzata anche per i suoi effetti “terapeutici” sull’ascoltatore, al Concerto K365 per due pianoforti e orchestra che Mozart eseguì insieme alla sorella Nannerl, fino al Divertimento in re maggiore per orchestra.

I due giovani pianisti monrealesi sono particolarmente emozionati di poter inaugurare la rinascita dello storico CineTeatro della loro città, in una serata interamente dedicata al genio di Mozart. L’occasione sarà preziosa per mettere in mostra il loro talento ma anche per far conoscere le potenzialità della struttura, pronta ad ospitare grandi eventi.

Una stagione ricca di eventi per la rinascita culturale di Monreale

La stagione artistica 2024 si preannuncia ricca, con appuntamenti che spazieranno dalla musica classica al canto lirico, dal pianoforte, al cinema, a cabaret, al teatro. Il CineTeatro Imperia è rinato e si candida ad essere un punto di riferimento per l’intrattenimento culturale del territorio. Ieri sera la festa è iniziata nel segno della risata con Toti e Totino, stasera della grande musica mozartiana: un arrivederci a tutti i prossimi eventi.