Pioppo Futsal ospite della Gesan C5 in quel di Alcamo, sfida insidiosa per i gialloverdi

Domenica pomeriggio presso il Palazzetto Dello Sport “Sebastiano Grimaudo” di Alcamo i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo nella sfida contro i locali della Gesan C5 per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie C2. Una sfida che nasconde insidie per i gialloverdi, che nella gara d’andata sono stati sconfitti a domicilio dalla formazione alcamese dopo un continuo forcing ma senza riuscire a gonfiare la rete. Difatti la gara d’andata fu ampliamente dominata dalla squadra pioppese, ma grazie ad un’ottima prestazione dell’estremo difensore neroverde Orlando, che riuscì a disinnescare le diverse palle gol create dai gialloverdi, e alla rete di Fumuso i ragazzi di mister di Gottuso riuscirono a portare a casa 3 impunti pesantissimi.



Adesso i neroverdi della Gesan C5 occupano l’undicesima posizione con 23 punti e di conseguenza dovranno ottenere più punti possibili per uscire dalla zona Play-out; i gialloverdi invece si trovano in seconda posizione con 47 punti e dovranno continuare sulla via tracciata domenica scorsa contro il Club Olimpia.

Appuntamento a domenica pomeriggio presso il Palazzetto Dello Sport “Sebastiano Grimaudo”(Palestra Comunale Alcamo), sito in Via Giovanni Verga, 54/67, 91011 Alcamo TP, calcio d’inizio previsto per le ore 16:00. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.

