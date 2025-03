Pioppo Futsal corsaro ad Alcamo contro una super Gesan C5, partita spettacolare dentro e fuori il rettangolo di gioco

Ieri pomeriggio presso il Pala Grimaudo di Alcamo i gialloverdi del Pioppo Futsal sono usciti vittoriosi dal rettangolo di gioco al termine di un match molto equilibrato e che ha regalato ai tanti presenti una domenica di spettacolo. Tre punti portati a casa con fatica e sudore dai ragazzi di mister Sciortino ai danni di un’ottima Gesan C5 che nei minuti finali del match stava per agguantare il pareggio.

Match che si sblocca al di gioco grazie alla rete di Ferraro, che in un “pinball” in area riesce a spedire in fondo alla rete la sfera. Le squadre continuano a studiarsi minuto dopo minuto e la partita rimane ferma sull’1-0 gialloverde fino al termine del primo tempo di gioco, grazie anche ai salvataggi di Costanzo e Ferraro che salva sulla linea diverse occasioni dirette in rete. Secondo tempo con i padroni di casa della Gesan C5 che inseguono il pareggio fino ai minuti finali, quando con il quinto di movimento sbagliano il controllo di una sfera e Gumina è bravo a servire Ferrara che mette le ali ai piedi e vola verso la porta avversaria priva di portiere insaccando il definitivo 0-2 e facendo esplodere di gioia il pubblico gialloverde.

Migliori in campo Orlando e Ferrara per i locali della Gesan C5, mentre per i gialloverdi il duo andato in rete Ferraro-Ferrara: il primo gestisce bene il gioco e mura la porta in diverse occasioni salvando la sfera sulla linea di gol, il secondo impatta alla grande sul match fin dal suo ingresso correndo e trovando una rete pesantissima. Tre punti fondamentali per il Pioppo Futsal in una trasferta ostica e contro un’avversaria che non merita sicuramente le zone basse della classifica per il gioco dimostrato sul campo. Spettacolo sugli spalti, con i tifosi gialloverdi che incitano la squadra per tutti i 60 minuti di gioco facendo tremare le mura del palazzetto.