Monreale: sinergia tra Comune e Guide Turistiche per il Museo “La Fabbrica di Guglielmo”

Monreale – Ieri pomeriggio, presso le Sale Barocche del Complesso Guglielmo II del Comune di Monreale, si è svolto un importante incontro tra l’Assessore al Turismo, Nadia Battaglia, il dirigente dell’Area Promozione del Territorio, Pietroantonio Bevilacqua, e i rappresentanti dell’Associazione Guide Turistiche di Palermo, presieduta da Marina Di Gristina e composta da 110 guide.

Erano presenti anche il consigliere comunale Flavio Pillitteri, il responsabile del Museo Rocco Micale, la bibliotecaria comunale Elisa Lo Coco, che ha illustrato il fondo antico della storica Biblioteca Santa Maria La Nuova, e la funzionaria comunale Valeria Sapienza. L’incontro, incentrato sulla promozione del Museo Multimediale “La Fabbrica di Guglielmo”, ha rappresentato un’occasione di dialogo e collaborazione per valorizzare il patrimonio culturale della città.

“L’obiettivo dell’incontro”, ha dichiarato l’assessore Battaglia, “è promuovere il progetto del Museo Multimediale ‘La Fabbrica di Guglielmo’, che coniuga innovazione e tradizione per offrire ai visitatori un’esperienza culturale unica. Vogliamo promuovere il dialogo tra istituzioni e operatori turistici per definire strategie comuni di promozione del territorio e raccogliere proposte e suggerimenti dalle guide turistiche, riconoscendone il ruolo cruciale nel valorizzare e narrare la storia di Monreale”.

L’Assessore Battaglia ha illustrato gli obiettivi del progetto, sottolineando come il Museo Multimediale rappresenti un elemento innovativo capace di attrarre nuovi visitatori e contribuire alla crescita turistica e culturale della città. Si è discusso anche delle modalità di collaborazione con le guide turistiche, considerate fondamentali per trasmettere il valore della cultura locale e favorire una fruizione consapevole del patrimonio. Il dirigente Bevilacqua ha comunicato ai rappresentanti dell’Associazione Guide Turistiche le modalità di accesso al nuovo sito web, garantendo la massima disponibilità a venire incontro alle loro esigenze per promuoverlo efficacemente.

“L’incontro”, ha evidenziato il dirigente Bevilacqua, “testimonia l’impegno congiunto tra il Comune e l’Associazione Guide Turistiche per il successo del progetto e per lo sviluppo di ulteriori iniziative volte a consolidare Monreale come destinazione d’eccellenza per il turismo culturale”.