A Monreale si celebra la Giornata Mondiale sulla consapevolezza sull’autismo giorno 2 Aprile

Giorno 2 aprile presso Piazza Guglielmo II è stata organizzata una manifestazione ricca di eventi e laboratori in occasione della “Giornata Mondiale sulla consapevolezza sull’autismo” per promuovere la consapevolezza sull’autismo, l’inclusione e la partecipazione di tutta la comunità. Di seguito il calendario con le attività previste durante la mattina:



Queste invece le attività previste nel pomeriggio, che vedrà impegnate anche le società Futsal Club Monreale e Pioppo Futsal con i loro bambini:

Davide Ciolino, CEO & founder di C.R.I.S.S ETS (Centro per la Ricerca Intervento Socio Sanitario), ha dichiarato: “Il prossimo 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione CRISS ETS organizzerà una grande manifestazione nel cuore di Monreale per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’inclusione e della comprensione delle persone nello spettro autistico. Come Presidente dell’Associazione CRISS ETS, sono entusiasta di annunciare questa iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di istituzioni, scuole, associazioni e cittadini in un evento ricco di momenti di riflessione, attività educative e performance artistiche. Il nostro obiettivo è promuovere una cultura dell’accoglienza, abbattere le barriere del pregiudizio e dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato. La manifestazione si aprirà al mattino e si prolungherà fino al pomeriggio per un dibattito tra le istituzioni locali alle 16:30 presso l’aula consiliare, durante la giornata ci saranno interventi di esperti, testimonianze di famiglie e laboratori dedicati ai più piccoli. In serata, uno dei monumenti più rappresentativi della città verrà illuminato di blu, il colore simbolo della consapevolezza sull’autismo, per ricordare a tutti l’importanza di un mondo più inclusivo. Invito tutta la comunità a partecipare e a unirsi a noi in questa giornata speciale. Solo attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione possiamo costruire una società che valorizzi le differenze e garantisca pari opportunità per tutti. Vi aspettiamo il 2 aprile per accendere insieme la luce della consapevolezza!“

L’intera manifestazione è a cura dell’Associazione Criss ETS e con la collaborazione di: Afficom Group, Spazio Vitale, Associazione Con.Vi.Vi l’Autismo APS, Studio dentistico Monreal Dental, Smile Party, Il Bisanzio Ceramiche, IC Margherita di Navarra, TED Formazione e l’Associazione “I Fiati della Normanna”. Inoltre l’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Monreale, con la collaborazione dell’assessore all’istruzione e pari opportunità e con la partecipazione delle istituzioni scolastiche del territorio di Monreale.