Il Pioppo Futsal riceve l’Altofonte Futsal al Pala Don Bosco, servirà un’ottima prestazione contro un avversario ben organizzato

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi di mister Sciortino scenderanno in campo in occasione della 23esima giornata del campionato di Serie C2, a far visita alla rosa pioppese i gialloblu dell’Altofonte Futsal 2021. Si prospetta un match interessante, con gialloverdi e gialloblu distanti 5 punti in classifica e rispettivamente secondi e terzi alle spalle della capolista Futsal Club Palermo.

Nell’ultimo match il Pioppo Futsal è uscito vittorioso dal rettangolo di gioco di Alcamo al termine di una partita molto tirata contro i padroni di casa della Gesan C5, mentre l’Altofonte è uscito sconfitto dalla trasferta di Castellammare del Golfo rimediata per mano del Club Olimpia.

I gialloverdi devono continuare sulla via tracciata dopo la pesante sconfitta rimediata in casa del Futsal Club Palermo, mentre ai gialloblu tocca rialzarsi dopo la sconfitta di sabato scorso.



Appuntamento a sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio, 4 – Palermo PA, calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.

