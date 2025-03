Al Pioppo Futsal il big match della 23ª giornata di Serie C2, Altofonte ko al termine di un match stupendo

Sabato pomeriggio di spettacolo e divertimento al Pala Don Bosco di Palermo con i gialloverdi del Pioppo Futsal e i gialloblu dell’Altofonte Futsal 2021 a dare battaglia in occasione della 23ª giornata del Campionato di Serie C2, tante emozioni e pubblico delle grandi occasioni. Posta in palio molto importante tra la seconda e la terza della classe, 3 punti d’oro per i ragazzi di mister Sciortino che riescono a mettere ulteriore margine tra loro e la terza in classifica.

Partita che si delinea dura fin dai primi minuti di gioco, ma dopo 8 minuti il Pioppo Futsal riesce a sbloccarla con una conclusione da fuori area di Gumina su assist al bacio di Prestigiacomo Turi. Da qui in poi sale in cattedra l’estremo difensore parchitano D’Amato che neutralizza diverse occasioni da rete per i gialloverdi, ma questi non demordono e al 20′ riescono a trovare il doppio vantaggio con Ferrara, che si inventa un gol pazzesco: recupera palla nella metà campo gialloverde, scarta due avversari con un dribbling ubriacante e deposita in rete la sfera con una conclusione forte e precisa. Secondo tempo che si apre con i gialloverdi che allungano ancora al 3′ con Ferraro, che da fuori area lascia partire un missile terra-aria che si accomoda in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I parchitani non mollano e Pucci accorcia le distanze al 10′ con una sassata da fuori area che sorprende il sempre attento Costanzo. Passano altri 10 minuti e al 20′ Barranca riesce a portare il match sul 3-2 grazie alla realizzazione di un rigore a 10 minuti dal termine del match. I gialloblu ci provano in ogni modo, ma i gialloverdi chiudono bene ogni spazio e riescono a portare a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campionato.

Il match termina con il risultato finale di 3-2 per gli uomini di mister Sciortino e con la festa sugli spalti dei tifosi gialloverdi, come sempre numerosi e festosi. Migliori in campo per il Pioppo Futsal Gumina e Prestigiacomo Turi: il primo segna un gol stupendo da fuori area e gestisce bene il gioco dei gialloverdi dalle retrovie, il secondo lotta su ogni pallone e sfiora più volte la rete. Per l’Altofonte Futsal invece D’Amato, nonostante le tre reti subite, si prende la scena negando più volte le conclusioni dei gialloverdi e tenendo a galla fino al termine del match i parchitani.