Il Consiglio Comunale toglie i fondi alla Consulta Giovanile, amarezza tra i giovani (non è un pesce d’aprile…)

Ieri pomeriggio durante la seduta del Consiglio Comunale è andata in scena una pesante sconfitta per i tantissimi giovani monrealesi che hanno visto i fondi dedicati alla Consulta Giovanile sottratti per essere destinati ad altri scopi sociali. Una sconfitta soprattutto per l’Amministrazione, che in passato ha sempre creduto in questo nuovo organo dando proprio l’input per la sua costituzione e spronando i giovani a mettersi in gioco per il territorio. Questa mattina, una volta appresa la notizia, tantissimi giovani coinvolti nelle attività promosse dalla Consulta Giovanile hanno pensato subito ad un pesce d’aprile, ma così non è. I pochi fondi sono stati destinati ad altro e adesso la Consulta Giovanile vedrà sempre meno autonomia e potrà contare solo sulle sue forze senza un appoggio concreto da parte del Comune. L’emendamento, che prevede di spostare delle somme dal capitolo della Consulta Giovanile al capitolo dei Servizi Sociali, è stato presentato dai capigruppo di due partiti di maggioranza, Vittorino per “La Nostra Terra” e Zuccaro per la “Democrazia Cristiana” con l’appoggio del consigliere Pillitteri.

Una volta presentato l’emendamento il consigliere Vittorino ha giustificato tale scelta in quanto insieme ai colleghi Pillitteri e Zuccaro, in Commissione Bilancio, hanno pensato che nonostante la Consulta Giovanile svolga un lavoro importante per la comunità e appunto per i giovani, sia opportuno che una parte della somma stanziata per l’organo venga spostata nell’assistenza straordinaria alle famiglie bisognose, che ne gioverebbero in questo momento così particolare di grave crisi. La replica non si è lasciata attendere, con l’Assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Lo Verso che ha preso immediatamente le difese dell’organo dichiarando in Consiglio quanto segue: “Il Bilancio di previsione prevede per la Consulta Giovanile, e quindi per le attività dei giovani a Monreale, erano stati stanziati solo 4.000 euro. Comprendo le motivazioni che portano i Consiglieri a volere incrementare l’assistenza straordinaria alle famiglie bisognose, però credo che su 44mln di euro di spesa sarebbe stato più opportuno prelevare queste risorse da altri capitoli. Nel momento in cui, invece, i consiglieri propongono di svuotare interamente l’unico capitolo di bilancio che ha consentito in questi ultimi anni all’Amministrazione Arcidiacono di dimostrare effettivamente con i fatti, e non solo con le parole, la volontà di coinvolgere i giovani nell’attività amministrativa, vanno controcorrente rispetto a quanto operato finora.” Infine Lo Verso ha invitato tutti i Consiglieri ad un confronto prima della votazione, al fine di ricercare altrove i fondi senza dover attaccare le politiche giovanili del Comune.

Da questo momento in poi all’interno dell’aula consiliare avviene uno scambio di opinioni volte a supportare o meno l’emendamento. Interviene nuovamente il consigliere Vittorino chiedendo rendicontazione delle attività e delle spese della Consulta Giovanile in questi anni trovando immediatamente riscontro nell’assessore Lo Verso che delucida tutti i presenti delle molteplici attività. Inoltre, Vittorino aggiunge che a parer suo e dei promotori dell’emendamento i ragazzi coinvolti nella Consulta Giovanile, vista la loro voglia di lavorare, potrebbero spendersi sul territorio anche senza avere somme a disposizione e senza spendere soldi. Da che mondo è mondo però senza soldi è difficile organizzare eventi e quei pochi fondi erano davvero importanti. Il consigliere Lo Coco, invece, si schiera fortemente con Lo Verso dichiarando che l’emendamento presentato sia improprio, in quanto la Consulta Giovanile gode di un budget irrisorio, che non sarebbe sufficiente a rispondere alle reali esigenze delle famiglie bisognose. La Consulta Giovanile, secondo Lo Coco, è importante e per tale motivo si dichiara fortemente contrario all’emendamento proposto da Vittorino, Zuccaro e Pillitteri. Infine i consiglieri Naimi e Zuccaro incalzano giustificando l’incremento all’assistenza straordinaria, mentre Terzo si schiera contrario.

L’emendamento viene messo in votazione e ottiene 13 votazioni in suo favore: 4 da DC (Zuccaro, Giardi, La Corte, Romano), 7 da Per la Nostra terra Vittorino, Madonia, Mannino, Noto, Giuliano, Venturella, Tusa) e 2 dal gruppo misto (Cinà, Naimi); mentre i 6 voti contrari sono del Mosaico (Lo Verso, La Barbera) e del Gruppo Intravaia per Monreale (Intravaia, Lo Coco, Terzo, Giannetto). Si astengono alla votazione Oddo (precedentemente alle Politiche Giovanili e promotore della Consulta Giovanile) e Mirto.

Al termine della riunione rimane però un dubbio: la cifra destinata alla Consulta Giovanile (4.000 euro) e ora dirottata all’Assistenza Sociale può riuscire a sostentare le centinaia di famiglie in difficoltà nel territorio monrealese? Sicuramente no, la cifra è davvero irrisoria per un giusto e concreto aiuto alle famiglie in difficoltà che nel frattempo sono aiutate anche da associazioni presenti sul territorio da anni. Di seguito qualche immagine delle tante attività organizzate dalla Consulta Giovanile:

